В центре Таллинна появится 80 новых квартир

Liven Kodu 15 OÜ и AS Maru Ehitus строят в центре Таллинна три дома на 80 квартир, а также бизнес-площади. Новый объект под названием "Вяйке-Таллинн" будет готов к концу 2021 года, пишет Kodustiil.
Текущее состояние столичной недвижимости демонстрирует стабильную готовность потребителя к приобретению недвижимости.
«Хотя весеннее чрезвычайное положение повлияло на план строительства и начало застройки было отложено до осени, темпы продаж с середины лета выросли даже быстрее, чем мы планировали», - сказал исполнительный директор Liven AS Андеро Лаур.
Он добавил, что 50 процентов квартир на данный момент уже забронированы и проданы. Чувство уверенности людей восстановилось, и они готовы принимать дальновидные решения.
Архитектором домов Вяйке-Таллинн является Сандер Трейар из Nord Projekt AS. Строительные работы начнутся в начале октября и закончатся в конце 2021.