В центре Таллинна появится 80 новых квартир

Текущее состояние столичной недвижимости демонстрирует стабильную готовность потребителя к приобретению недвижимости.

«Хотя весеннее чрезвычайное положение повлияло на план строительства и начало застройки было отложено до осени, темпы продаж с середины лета выросли даже быстрее, чем мы планировали», - сказал исполнительный директор Liven AS Андеро Лаур.

Он добавил, что 50 процентов квартир на данный момент уже забронированы и проданы. Чувство уверенности людей восстановилось, и они готовы принимать дальновидные решения.

Архитектором домов Вяйке-Таллинн является Сандер Трейар из Nord Projekt AS. Строительные работы начнутся в начале октября и закончатся в конце 2021.