Государственный бюджет 2021 ⟩ Давайте купим танки

«Естественно, командующий вооруженными силами неизбежно воспринял такое обращение очень лично, но не преувеличивая собственной значимости: ведь именно он отвечает за обеспечение работы всей сферы, за общение с союзниками, обучение и последовательность, - считает Метсоя. – Мы смогли ясно сказать, что гособороной Эстонии нельзя управлять под лозунгом денег, то есть, если дополнительная инвестиция будет, то должно быть определено и название системы вооружения. Факт, что политически можно обозначить такие направления, которые могут ликвидировать слабые места или повысить уровень обороны».

Хельме выступил и с планом приобретения танков

Мартин Хельме. ФОТО: Sander Ilvest

В воскресной радиопередаче министр финансов Мартин Хельме утверждал, что в Великобритании можно было бы по складским ценам, то есть примерно за пару миллионов, купить танки. И в них в Эстонии есть потребность.

«О том, что определенное количество танков – минимум 60 – у вооруженных сил должно быть, говорил и верховный главнокомандующий вооруженными силами, - подтвердил член парламентской комиссии по гособороне Антс Лаанеотс. – Они нужны для того, чтобы поддержать наземное подразделение, которое скомплектовано из пехотинцев и бронетехники. Поскольку у нас имеется прекрасный ландшафт, - 51-52 процента ландшафта Эстонии покрыто болотами и лесом – большой танковой армии нам не нужно. Но танки все равно нужны, чтобы сильным огнем поддерживать действия и маневры пехоты. Сейчас я не вижу, чтобы наши министры и правительство хотели бы провести такой тендер».

Причиной спора стала и боеспособность двух эстонских пехотных бригад. Министр внутренних дел Март Хельме сказал, что хотя «бригады» - это звучит гордо, в действительности у нас два батальона. Министр обороны Юри Луйк с министром внутренних дел не согласен.

По словам Лаанеотса, нынешняя боеспособность все же не является многообещающей: «Две бригады укомплектованы полностью. Ясно, что и транспортные средства не самые новые, но две бригады готовы занять оборону, если что-то случится. Но этого, конечно, мало. Вокруг этого ходят и разговоры, что мы должны увеличить состав военного времени, как это сделали финны. У финнов в 2015 году состав военного времени составлял 230 000 человек, который они увеличили до 280 000 человек. Они предусмотрительны, поскольку у них есть богатый опыт времен Второй мировой войны». Мейнхард Пулк