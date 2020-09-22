Студия Postimees: кого и как выслеживают коронадетективы?
На передовую борьбы с пандемией вышли коронадетективы. За кем они устанавливают слежку? Как выявляются источники заражения?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире старший инспектор Пыхьяского регионального отделения Департамента здоровья, коронадетектив Наталья Выжелевская. Смотрите интервью в 14:30!
- Насколько работа коронадетектива похожа на работу обычного детектива?
- Следует ли бояться коронаслежки? Кого берут на карандаш?
- Как далеко могут зайти коронадетективы? Какие методы используются?
- Как реагируют люди на звонки коронадетективов? Сопротивляются ли они рекомендациям оставаться дома?
- Можно ли обязать людей сидеть на карантине?
- Как часто заболевшие не знают, где заразились? Где чаще всего подхватывают коронавирус?
- Каждый ли контактировавший с больным попадает в поле зрения коронадетектива?
- Применяются ли санкции?