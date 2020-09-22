Вт, 22.09.2020
Программа сделана исходя из того, чтобы можно было уведомить человека об опасном контакте, не разглашая личных данных. Алексей Бляхин
Алексей Бляхин

Студия Postimees: кого и как выслеживают коронадетективы?
14:30

На передовую борьбы с пандемией вышли коронадетективы. За кем они устанавливают слежку? Как выявляются источники заражения?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире старший инспектор Пыхьяского регионального отделения Департамента здоровья, коронадетектив Наталья Выжелевская. Смотрите интервью в 14:30!

  • Насколько работа коронадетектива похожа на работу обычного детектива?
  • Следует ли бояться коронаслежки? Кого берут на карандаш?
  • Как далеко могут зайти коронадетективы? Какие методы используются?
  • Как реагируют люди на звонки коронадетективов? Сопротивляются ли они рекомендациям оставаться дома?
  • Можно ли обязать людей сидеть на карантине? 
  • Как часто заболевшие не знают, где заразились? Где чаще всего подхватывают коронавирус?
  • Каждый ли контактировавший с больным попадает в поле зрения коронадетектива?
  • Применяются ли санкции?

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