"Мы люди советские, жаловаться не привыкли": живущие по соседству с BLRT годами не могут открыть окна

«Как-то раз ушли на прогулку и забыли закрыть окно. Весь белый подоконник был в черном песке, когда пришли домой, - рассказывает Виталий. - И сколько жильцы дома ни жаловались, BLRT всё равно. Они просто говорят: «А вы докажите, что это от нас». Но в 90-х годах, в советское время такого не было. Это проблема появилась только в последние годы».

На вопрос о том, почему они не переехали, Илона, как и многие другие жильцы, объясняет, что в целом им очень нравится этот район: «Если бы не BLRT, тут было бы очень тихо. Посмотрите, какой вид на море! Где я еще такую квартиру куплю? Да и с таким соседом сложно продать жилье».

У другой жительницы дома Марины, которая тоже живет в этом доме долгие годы, в последние пять лет развилась бронхиальная астма. «Мы тут просто задыхаемся. С одной стороны щебенку переваливают (склад расположен на Кетта, 5 - прим. ред.), с другой BLRT, а бороться без толку. Мы пробовали жаловаться, а нас лесом послали. Сказали, не нравится — переезжайте!» - рассказывает она.

Другая жительница Елена живет здесь уже больше 30 лет. «Я окна стараюсь не открывать, иначе спать невозможно. А днем при открытом окне иногда телевизор не слышно. Раньше BLRT был подальше, а в последние несколько лет они то ли расширились, то ли переехали, и теперь они чуть ли не под окнами у нас работают. Нет покоя ни ночью, ни днем, ни на выходных, - сетует Елена. - Возможно, именно соседство с BLRT привело к тому, что у меня появилась проблема с кашлем. Я никогда не курила и не курю, но тут появился постоянный кашель с мокротой».

Жительница Сюста, 14 Елена. ФОТО: Jekaterina Pavlova

Навстречу идет Вайке, она тут уже 24 года и все окна ее квартиры выходят на противоположную сторону. На загрязнение и здоровье она не жалуется, машины у нее нет, но вот шум, как и другим жильцам, доставляет уйму проблем. «Я постоянно держу окна открытыми, но порой ночью приходится вставать и закрывать, иначе спать невозможно».

Живущая здесь 23 года Кармен не открывает окна и считает, что проблема с шумом и загрязнением усугубилась в последние четыре-пять лет. «Если повесить белое постельное белье сушиться на улице, то в зависимости от того, какие работы проходят на BLRT, порой приходится перестирывать белье, иначе оно всё покрывается этим мелким песком», - разводит Кармен руками.

Жительница Сюста, 14 Кармен. ФОТО: Jekaterina Pavlova

Многие жильцы рассказали также про некий очень громкий и продолжительный сигнал, который может иногда возникнуть среди ночи. «Он настолько громкий, что его слышно даже сквозь закрытые окна», - говорит Кармен и выражает надежду, что, может быть, их, жильцов, наконец, кто-то услышит и принесет им хотя бы ночной покой.

Спустя полтора часа нахождения на улице и разговора с жильцами дома я почувствовала, что глаза начали слезится, появилась резь, и прекратилось это ощущение, только когда я зашла в закрытое помещение. А поскольку аллергиями я не страдаю, о причине такой реакции моих глаз могу только догадываться.

Напомним, что представители BLRT в интервью Rus.Postimees неоднократно отрицали, что нарушают правила при проведении работ и заявили, что соблюдают все нормы.