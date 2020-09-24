Чт, 24.09.2020
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Михаил Кылварт
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  • В сотню самых влиятельных людей мира в 2020 году попали семеро спортсменов

В сотню самых влиятельных людей мира в 2020 году попали семеро спортсменов

Яннис Адетокунбо.

ФОТО: ERIK S. LESSER/EPA

Американский журнал Time представил список 100 самых влиятельных людей мира в 2020 году, в который попали семеро спортсменов, пишет Newsru.

Рейтинг состоит из нескольких категорий без ранжирования: "Титаны", "Пионеры, "Деятели искусства", "Лидеры" и "Иконы". В нем не нашлось места для россиян, даже для многолетнего лидера РФ Владимира Путина, которого Time ранее неоднократно включал в свой список влиятельных персон.

Форвард клуба НБА "Милуоки" Яннис Адетокунбо попал в категорию "Пионеров" данного списка. Характеристику Яннису, который второй год подряд выиграл звание самого ценного игрока сезона, для журнала предоставил легендарный Карим Абдул-Джаббар.

Также в список попал трехкратный чемпион НБА в составе "Майами" Дуэйн Уэйд, который завершил карьеру в минувшем сезоне. Он включен в категорию "Титаны".

В категорию "Титаны" также попали Льюис Хэмилтон (Великобритания, "Формула-1") и Патрик Махоумс (США, американский футбол). А вот Наоми Осака (Япония, теннис), Меган Рапино (США, футбол) и Эллисон Феликс (США, легкая атлетика) представляют категорию "Иконы".

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