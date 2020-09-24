Празднование дня рождения привело к изоляции всех участников

Насколько известно волостной управе, человек повел себя ответственно, сотрудничал с Департаментом здоровья и сам сообщил, что был на празднике в честь дня рождения, пишет Saarte Hääl.

Департамент здоровья рекомендует внимательно следить за своим здоровьем и при возникновении симптомов болезни обращаться к семейному врачу всем тем людям, которые после 19 сентября контактировали с участвовавшими в празднике по случаю дня рождения в Насва.

Сегодня, 24 сентября, на Сааремаа добавился еще один случай заболевания коронавирусом, который связан с заражением в Кохтла-Ярве.

Поскольку следующие недели критически важны для взятия под контроль вируса, волостная управа Сааремаа просит следовать рекомендациям Департамента здоровья и тщательно взвешивать организацию праздников и участие в них. При возможности следует переносить многолюдные праздники.