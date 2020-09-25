Военные атташе 70 стран наблюдают за проходящими в России учениями

"Наблюдать за основным этапом стратегических учений "Кавказ - 2020" будут аккредитованные в России представители военно-дипломатического корпуса. Всего 117 военных атташе из 70 стран, из них - 19 стран НАТО", - сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ.

Учения "Кавказ - 2020" проходят с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях. Участие в них принимают около 80 тыс. человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии, а также до 1 тыс. военных шести зарубежных стран: Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана.