Тест президента Литвы на COVID-19 оказался отрицательным

Тесты на коронавирус литовского президента Гитанаса Науседы, его супруги Дианы Науседене и сотрудников президентской администрации, участвовавших вместе с президентом в мероприятии в Крижкальнисе, что в Расейняйском районе, являются отрицательными, подтвердили BNS в администрации президента.
Как сообщил сообщил BNS представитель президента по связям с общественностью Антанас Бубнялис, специалисты Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) отметил, что с учетом того, что президент и первая леди участвовали в мероприятии, надев маски, и соблюдали прочие рекомендации, им не придется прибегать к дополнительным мерам безопасности.
Глава государства и его команда сдали тесты на COVID-19 после того, как мэр Расейняйского района Андрюс Баутронис и директор районной администрации Эдмундас Йонила в пятницу сообщили, что у них выявлен коронавирус.
На проходившем в воскресенье в Крижкальнисе открытии памятника, которое посетил и сообщивший о заражении мэр Райсейняйского района, присутствовали Г. Науседа, премьер Саулюс Сквернялис, депутаты, министры и другие должностные лица.