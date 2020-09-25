Тест президента Литвы на COVID-19 оказался отрицательным

Как сообщил сообщил BNS представитель президента по связям с общественностью Антанас Бубнялис, специалисты Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) отметил, что с учетом того, что президент и первая леди участвовали в мероприятии, надев маски, и соблюдали прочие рекомендации, им не придется прибегать к дополнительным мерам безопасности.

Глава государства и его команда сдали тесты на COVID-19 после того, как мэр Расейняйского района Андрюс Баутронис и директор районной администрации Эдмундас Йонила в пятницу сообщили, что у них выявлен коронавирус.