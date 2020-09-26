Индрек Саар: беспомощность коалиции на фоне новой волны коронавируса может дорого обойтись

По словам Саара общество сейчас, во время второй волны коронавируса и экономического кризиса, как в воздухе нуждается в договороспособном правительстве, единой линии и четких месседжах.

По словам лидера социал-демократов, в Эстонии началась вторая волна коронавируса, и приоритетом государства должна стать борьба за здоровье людей и функционирование общества и экономики.

«По сравнению с весной мы стали умнее. Чтобы инфекция не распространялась, нужно действовать соответствующим образом, а для этого необходимо общественное соглашение. К сожалению, до сих пор не сделан ряд шагов, которые обязаны были быть предприняты на уровне правительства. Один из самых наглядных примеров беспомощности нынешней коалиции – это нескончаемая неопределенность с масками – правительство до сих пор не может определиться, есть от масок польза, или нет», – отметил Индрек Саар.

Он также сказал, что не нужно спешить с распоряжениями и запретами. Вместо этого следует недвусмысленно призвать людей носить маску хотя бы в многолюдных помещениях и общественном транспорте. А также обеспечить бесплатными масками в первую очередь всех, кто входит в группы риска и работает на передовой, и тех, у кого нет возможности платить за маски.