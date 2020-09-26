Видео ⟩ В Минске на первой после инаугурации Лукашенко акции протеста задержали десятки человек

Бегунам удалось совершить только один круг, небольшую колонну сопровождал микроавтобус с силовиками. После этого начались задержания. Всего на старт вышли 35 человек, по словам очевидцев, задержали двоих, пишет Tut.by. При этом участники не выкрикивали лозунгов и у них не было плакатов.

Оппозиционный Telegram-канал NEXTA Live утром в субботу призвал приходить на площадь Победы в Минске на "репетицию инаугурации" Светланы Тихановской. Около 14 часов возле Комаровского рынка на традиционный субботний марш начали собираться женщины. На той же площадке устроили ярмарку "Город мастеров".

При появлении известной 73-летней активистки Нины Багинской с бело-красно-белым флагом к рынку приехали автобусы с силовиками, и вскоре люди в неопознанной форме начали задержания. Была задержана и Багинская, позже ее отпустили.

Большинству женщин удалось разбежаться, также их спасали от задержаний проезжавшие мимо водители. Позже приехали пять автобусов с силовиками в оливковой форме и бронежилетах, они начали прочесывать рынок. Один мужчина сделал замечание, что люди без опознавательных знаков хватают людей на улице. Его задержали и увели в автобус, отбить его протестующим не удалось.

После событий у Комаровского рынка женщины продолжили шествие, на протяжении всего маршрута продолжались задержания. Некоторые участницы акции пытались скрыться во дворах, за ними гнались бойцы в черной форме, экипированные шлемами и дубинками, сообщает Onliner.

Во дворах и на проспекте Независимости были задержаны несколько десятков человек. Убегая от силовиков, большинство участниц марша рассеялись по ближайшим кварталам. К небольшим группам женщин, которые оставались вдоль проспекта, подходили силовики и просили разойтись.