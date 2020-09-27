Блог, фото, видео ⟩ 50-й день протестов в Белоруссии: на улицы вышли более ста тысяч человек, около 200 задержанных

Ожидается, что это будет серия протестных маршей во многих городах страны, участники которых пронесут по улицам портреты Тихановской.

Протесты начались 9 августа после президентских выборов. По данным ЦИК республики, Александр Лукашенко победил на них с 80% голосов. Его главная соперница - единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская - набрала чуть больше 10% голосов.

Все это время протесты сопровождались столкновениями с силовиками, задержаниями. Были арестованы или покинули страну почти все лидеры оппозиции.