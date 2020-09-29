Вт, 29.09.2020
Оно уходило влево, в сторону носа парома, в то же время его накрывали волны. Карл Эрик Лаантеэ Рейнтамм
Карл Эрик Лаантеэ Рейнтамм

Фото ⟩ В результате ДТП микроавтомобиль перевернулся на бок

Во вторник, 29 сентября, в час дня на 35-м километре шоссе Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйа в волости Пыхья-Сакала в деревне Выйваку столкнулись автомобиль Volkswagen и микроавтомобиль Ligier, пишет Sakala.

По словам находившегося на месте происшествия фотографа Кенно Соо, микроавтомобиль ехал как можно ближе к обочине дороги, чтобы ехавший сзади Volkswagen мог бы его объехать, но ехал слишком близко к обочени и задел светоотражающий столб. После этого микроавтомобиль врезался в пошедший на обгон Volkswagen. В результате ДТП микроавтомобиль перевернулся.

Сидевшую за рулем микроавтомобиля женщину скорая помощь осмотрела на месте, повреждений у нее нет. В Volkswagen никто не пострадал.

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