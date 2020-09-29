Фото ⟩ В результате ДТП микроавтомобиль перевернулся на бок

По словам находившегося на месте происшествия фотографа Кенно Соо, микроавтомобиль ехал как можно ближе к обочине дороги, чтобы ехавший сзади Volkswagen мог бы его объехать, но ехал слишком близко к обочени и задел светоотражающий столб. После этого микроавтомобиль врезался в пошедший на обгон Volkswagen. В результате ДТП микроавтомобиль перевернулся.