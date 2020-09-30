Ср, 30.09.2020
Будем надеяться, этот «Оскар» вдохновит и других интересующихся кино молодых людей из Эстонии, чьим родным языком является русский. Герман Голуб
Герман Голуб
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • На улице Сыле в Таллинне столкнулись три автомобиля: один человек в больнице

На улице Сыле в Таллинне столкнулись три автомобиля: один человек в больнице

Скорая помощь.

ФОТО: Kristjan Teedema

Во вторник во второй половине дня в результате ДТП с участием трех автомобилей в Пыхья-Таллинне пострадал один человек, пишет Rus.ERR.

По данным полиции, в 14:46 у здания номер 46 по улице Сыле фургон Renault Trafic, за рулем которого находился 34-летний мужчина, сзади врезался в стоявшую перед ним автомашину Honda Jazz с 33-летним водителем за рулем.

В результате столкновения Honda врезалась в находившийся перед ним автомобиль Ford Mondeo, которым управлял 42-летний мужчина.

С места происшествия в больницу доставили водителя Honda.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back