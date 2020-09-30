На улице Сыле в Таллинне столкнулись три автомобиля: один человек в больнице

Во вторник во второй половине дня в результате ДТП с участием трех автомобилей в Пыхья-Таллинне пострадал один человек, пишет Rus.ERR.
По данным полиции, в 14:46 у здания номер 46 по улице Сыле фургон Renault Trafic, за рулем которого находился 34-летний мужчина, сзади врезался в стоявшую перед ним автомашину Honda Jazz с 33-летним водителем за рулем.
В результате столкновения Honda врезалась в находившийся перед ним автомобиль Ford Mondeo, которым управлял 42-летний мужчина.
С места происшествия в больницу доставили водителя Honda.
Обстоятельства инцидента устанавливаются.