От редакции ⟩ Заглянем в карман, набитый нашими деньгами

Читать эти отчеты, мягко говоря, стыдно. Именно в такие моменты ты понимаешь, что тебя как налогоплательщика держат за дурня, который должен платить и кланяться. Еще большее негодование испытываешь, когда на прямой вопрос журналистов – насколько корректно просить компенсацию за личные, а не общественные дела – отвечают: «Оценку поведению депутата даст избиратель на следующих выборах». Кажется, так снимаются любые ограничения, а демократия превращается в пир духа тех, кто наобещал и проскочил.

Понятно, что компенсация положена депутатам по закону. Как и приличная по меркам нашей гордой, но небогатой страны, зарплата. Понятно, что глупо не взять то, что само плывет в руки. Непонятно только, что чувствует человек, имеющий очень приличную зарплату и не очень большую рабочую нагрузку, когда составляет отчет и просит вернуть ему, например, 10 евро, потраченные на парковку в центре города. Даже если он припарковался по рабочим делам.

Наши же депутаты прекрасны в своих запросах. Например, традиционно поминаемый Михаил Стальнухин, который нашел способ печати и распространения своих, без сомнения, прекрасных детских книг за счет налогоплательщика. Конечно, дарить детям книжки – это полезно и высокоморально, хоть подержат в руках настоящую книгу, а не гаджет. Аморально компенсировать личные творческие порывы за счет жителей страны. Гораздо меньше вопросов возникало бы, дари Стальнухин учебники эстонского языка, которые он как эстонский филолог писал когда-то давно и, как утверждают специалисты, весьма неплохо. Это еще как-то согласовывалось бы с деятельностью депутата эстонского парламента в самом непростом с точки зрения обучения государственному языку регионе. Но создание пособий, по всей видимости, или требует больших усилий, чем написание сказки, или больше не привлекает господина Стальнухина.

Не менее прекрасны и другие, практически исчезнувшие со страниц СМИ, политики. Деньги на представительские расходы брали практически все, даже те, имена которых мало кому и что говорят: кто по 3000, кто по 2000. Кто-то кинулся учить английский язык за счет налогоплательщика, кому-то потребовались азы испанского. Посещения ресторанов, шелковые галстуки в качестве сувениров, участие в конференции с туманным и ни о чем не говорящим названием. Законом положено – нужно вернуть.

Кто заслужил похвалы? Во-первых, Сийм Похлак из партии EKRE. Он принципиально отказался брать эту компенсацию. Во-вторых, половина фракции партии «Отечество», которые отказались от прибавки к зарплате (не отказавшись от компенсаций), цинично, но по закону, увеличившейся в тот момент, когда вся страна сидела в изоляции, многим срезали зарплату на 30 процентов, а кого-то и вовсе отправили в неоплачиваемый отпуск или сократили.

Почему все это вызывает такое возмущение? Многие ли из нас, налогоплательщиков, получают от работодателя компенсацию за жилье, хотя бы за коммуналку, транспорт, связь (даже при требовании быть на связи 24 часа в сутки за исключением отпуска, болезни и смерти)? За все это мы платим сами, для чего и работаем и получаем зарплату, с которой, в свою очередь, снимаются налоги. Почему те, кто имеет двойные-тройные-четверные зарплаты рядового налогоплательщика, выплачиваемые за счет этого самого налогоплательщика, вообще должны иметь какие-то дополнительные компенсации? Никто не спорит с командировками и командировочными, это работа, но почему оплачивать должны даже лизинг автомобиля, который потом, скорее всего, останется в собственности самого депутата или члена его семьи?

А в это время учителям отказывают в хотя бы символическом повышении зарплат. Спасатели получают чуть больше минималки, подрабатывая в свободное от дежурств время, чтобы прокормить семьи. С полицейскими, медсестрами – та же история. Да, нас, налогоплательщиков, больше, чем 101 депутат. Но если эти 490 000 евро за полгода (миллион за год) не спасут учителей, спасателей, полицейских и медсестер, их можно было бы пустить на благое дело – хотя бы оплатить дорогостоящее лекарство или лечение за границей ребенка или взрослого с редким заболеванием, которое у нас не лечат.