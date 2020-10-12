Пн, 12.10.2020
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Виктор Васильев

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  • Работница завода в Вильяндимаа тяжело пострадала: ее волосы застряли в работающем аппарате

Видео ⟩ Работница завода в Вильяндимаа тяжело пострадала: ее волосы застряли в работающем аппарате

В восемь утра в понедельник на деревообрабатывающем заводе Puidukoda в деревне Каркси, Вильяндимаа, произошел несчастный случай на производстве, когда волосы одной работницы попали в работающий аппарат.

Женщина смогла освободиться сама и была в сознании, однако ее травмы были настолько тяжелыми, что скорая помощь отвезла ее в Клинику Тартуского университета. У редакции Sakala есть видеозапись, на которой видно, как в результате несчастного случая на полу много крови. 

Трудовая инспекция уже побывала на месте событий и занимается расследованием инцидента, сообщила полиция.

Журналистам Sakala не удалось связаться с представителями Puidukoda.

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