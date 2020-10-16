На удочку мошенников попадаются не только пожилые люди: двое жителей Эстонии лишились тысяч евро

Интернет-мошенники выманили у двоих жителей Харьюмаа более 15 000 евро. В первом случае злоумышленники представились инвесторами, а во втором — сотрудниками банка.
По сообщению Пыхьяской префектуры, 33-летнему пострадавшему обещали хорошо заработать с помощью инвестиционных платформ. Жертва обеспечила мошенникам удаленный доступ к своему компьютеру с помощью программы AnyDesk, а затем под руководством злоумышленников были совершены выплаты с банковской карты на сумму 9430 евро. В действительности получить прибыль с вложенных денег невозможно. Также мошенники под разными предлогами требуют от жертвы всевозможные доплаты.
Также в середине октября 40-летней женщине позвонил человек и представился сотрудником банка. Он попросил жертву ввести пароли с помощью PIN-калькулятора. Мошенникам удалось перевести с банковского счета пострадавшей 5900 евро.
По факту обоих случаев мошенничества полиция начала уголовное производство.