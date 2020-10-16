На удочку мошенников попадаются не только пожилые люди: двое жителей Эстонии лишились тысяч евро

По сообщению Пыхьяской префектуры, 33-летнему пострадавшему обещали хорошо заработать с помощью инвестиционных платформ. Жертва обеспечила мошенникам удаленный доступ к своему компьютеру с помощью программы AnyDesk, а затем под руководством злоумышленников были совершены выплаты с банковской карты на сумму 9430 евро. В действительности получить прибыль с вложенных денег невозможно. Также мошенники под разными предлогами требуют от жертвы всевозможные доплаты.