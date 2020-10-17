Ловите момент ⟩ Банки конкурируют между собой, застройщики не отстают: у кого выгоднее ипотечный кредит

Весенние опасения на рынке недвижимости закончился и для банков: сегодня, по словам члена правления LVM Kinnisvara Ингмара Саксинга, на рынке жилищного кредитования снова наблюдается острая конкуренция.

«А вот покупатели сейчас выжидают, так как недооценивают свои возможности получить кредит», - объяснил он.

По словам Саксинга, также серьезную конкуренцию крупным банкам создают местные банки со своими кредитными предложениями. «Отечественные банки активны, а компании, известные более дорогими потребительскими кредитами, также сделали очень хорошие предложения покупателям», - уточнил он. Банки делают хорошие предложения, и появилась новая тенденция - скидки на плату за кредитный договор.

​Помимо банков, несколько девелоперов также предлагают покупателям жилья финансовую поддержку.