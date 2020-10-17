Ловите момент ⟩ Банки конкурируют между собой, застройщики не отстают: у кого выгоднее ипотечный кредит

Вопреки опасениям кредитование покупки недвижимости продолжается, Более того, банки начали активно конкурировать для привлечения клиентов, пишет Kodustiil.
Весенние опасения на рынке недвижимости закончился и для банков: сегодня, по словам члена правления LVM Kinnisvara Ингмара Саксинга, на рынке жилищного кредитования снова наблюдается острая конкуренция.
«А вот покупатели сейчас выжидают, так как недооценивают свои возможности получить кредит», - объяснил он.
По словам Саксинга, также серьезную конкуренцию крупным банкам создают местные банки со своими кредитными предложениями. «Отечественные банки активны, а компании, известные более дорогими потребительскими кредитами, также сделали очень хорошие предложения покупателям», - уточнил он. Банки делают хорошие предложения, и появилась новая тенденция - скидки на плату за кредитный договор.
Помимо банков, несколько девелоперов также предлагают покупателям жилья финансовую поддержку.
«Кто-то предлагает меньший первоначальный взнос, кто-то - отложенный срок платежа. Есть и другие предложения», - сказал Саксинг. Он добавляет, что примерно каждая десятая сделка купли-продажи нового жилья в настоящее время проходит с финансированием покупателя не только банком, но и застройщиком.