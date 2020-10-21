Представители правящих партий обсуждают будущее коалиции

На место прибыли министр образования и науки Майлис Репс (Центристская партия), премьер-министр Юри Ратас (Центристская партия), министр иностранных дел Урмас Рейнсалу («Отечество»), председатель партии «Отечество» Хелир-Валдор Сеэдер и министр финансов Мартин Хельме (EKRE).

По словам Репс, чтобы двигаться дальше, всем сейчас следует сделать два шага назад, чтобы стало понятно, следует ли и как двигаться дальше коалиции.

«На этот раз вопрос не в красной черте, вопрос в коалиционном договоре и свободе слова. Я думаю, что не наши красные линии, а основные ценности общества», - сказал Хельме.

Рейнсалу подчеркнул, что в коалиции три стороны, которые должны добиться ясности в интересах как эстонского народа, так и общественности.