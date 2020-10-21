Ср, 21.10.2020
Правительство демонстрирует шоу под названием "народ выберет будущее", спрашивая людей, какие решения должно принять правительство. Светлана Скребнева
Светлана Скребнева

Представители правящих партий обсуждают будущее коалиции

Сегодня, 21 октября, вечером представители правительства собрались в Доме Стенбока, чтобы обсудить будущее коалиции, пишет Postimees.

На место прибыли министр образования и науки Майлис Репс (Центристская партия), премьер-министр Юри Ратас (Центристская партия), министр иностранных дел Урмас Рейнсалу («Отечество»), председатель партии «Отечество» Хелир-Валдор Сеэдер и министр финансов Мартин Хельме (EKRE).

По словам Репс, чтобы двигаться дальше, всем сейчас следует сделать два шага назад, чтобы стало понятно, следует ли и как двигаться дальше коалиции.

«На этот раз вопрос не в красной черте, вопрос в коалиционном договоре и свободе слова. Я думаю, что не наши красные линии, а основные ценности общества», - сказал Хельме.

Рейнсалу подчеркнул, что в коалиции три стороны, которые должны добиться ясности в интересах как эстонского народа, так и общественности.

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