Посольство США рекомендует своим гражданам покинуть Белоруссию или запастись едой минимум на три дня

"На прошлой неделе был выдвинут "народный ультиматум" с призывом к правительству Белоруссии выполнить определенные требования к 25 октября. В случае их невыполнения в рамках ультиматума также были объявлены последствия (протесты, забастовки, блокирование движения транспорта и другие меры)", - говорится в сообщении на сайте дипмиссии.

Там не исключают, что в этой ситуации правоохранительные органы и протестующие могут активизировать применение силы во время массовых акций.

В данной связи посольство советует своим гражданам изучить возможность покинуть страну самолетом или наземным транспортом. Рекомендуется избегать мест массовых мероприятий и следить за местными новостями. "Создайте как минимум трехдневный запас еды, воды, лекарств, наличных денег и других предметов первой необходимости на случай чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.

Кроме того, дипмиссия рекомендует всегда иметь при себе удостоверение личности, включая паспорт США с действующей белорусской визой или действующий штамп о безвизовом въезде.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, победителем которых был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Оппозиция не признает оглашенные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными.

Массовые выступления оппозиции чаще всего происходят в Минске по воскресеньям.