Фото ⟩ На месте строительства новых домов найдены останки четырех человек

Специалисты компании Arheox, которая занимается археологическими исследованиями, работают на месте находки больше недели, и пробудут еще столько же.

Множество находок

Что когда-то находилось на этом месте, сейчас уже трудно сказать. Там также нашли монеты, в том числе и монету шведского короля Юхана III, которая была отчеканена в начале XVI века. Также при раскопках были обнаружены монеты XIV века, отчеканенные в Таллинне и Тарту. Еще были найдены различные металлические предметы, в том числе ножи и шилья.

По словам археолога Arheox Риво Бернотаса, возраст находок довольно разный. «Самые древние находки - керамические фрагменты XIII-XIV веков. Похоже, что за последние столетия на этом участке земли несколько раз проводились земляные работы, поэтому первоначальный культурный слой виден только местами, - сказал Бернотас. - Находок довольно много. Среди них много местных фрагментов глиняной посуды из простой керамики, но есть и импортная керамика».

Среди найденных скелетов было одно целое захоронение, которое было найдено довольно близко к земле, на глубине в несколько десятков сантиметров.

«Здесь было много беспокойных времен, один из вариантов, что речь может идти о похоронах во время какой-то осады», - сказал Бернотас.

ФОТО: Elmo Riig

Остеолог Arheox, то есть исследователь костей Май-Бритт Томсон заявила, что никаких других находок возле сохранившегося целиком скелета обнаружено не было, и поэтому пока трудно сказать, из какого века захоронение.

По ее словам, человек был похоронен в природной песчаной почве. «Пол пока тоже невозможно назвать, поскольку его еще недостаточно очистили, - пояснил Томсон. - Мы также нашли поблизости кости несовершеннолетних и взрослых, но их первоначальные захоронения были разрушены».