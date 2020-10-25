Видео ⟩ Хэмилтон выиграл Гран-при Португалии и побил рекорд Шумахера

"Я никогда не мог и мечтать оказаться там, где нахожусь сегодня, - приводит слова Хэмилтона Sky Sports. - Когда я решил прийти в эту команду, у меня не было под рукой шара судьбы, но в итоге я здесь и должен сказать, что делаю все, чтобы продолжать получать удовольствие от каждого проведенного дня. Мне потребуется время, чтобы осознать это".