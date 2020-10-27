Стрелявший по автобусам в Кохтла-Ярве подросток получил полтора года тюрьмы

Вируский уездный суд приговорил к полутора годам лишения свободы 17-летнего подростка, который в январе этого года стрелял в Кохтла-Ярве из окна жилого дома по проезжавшим мимо автобусам. Помимо этого молодого человека обвинили в совершении и других преступлений - в избиении и краже алкоголя, пишет Rus.ERR.
Как установило следствие, из окна жилого дома было произведено не менее пяти выстрелов по трем автобусам. В общей сложности в них находилось около 50 пассажиров. Некоторые из них позже сказали, что опасались за свою жизнь.