Вт, 27.10.2020
Энтузиазм педагогов эксплуатировался в течение многих десятилетий. Ааду Муст
Ааду Муст
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  • Стрелявший по автобусам в Кохтла-Ярве подросток получил полтора года тюрьмы

Стрелявший по автобусам в Кохтла-Ярве подросток получил полтора года тюрьмы

Полиция.

ФОТО: Arved Breidaks/Lõuna-Eesti Postimees

Вируский уездный суд приговорил к полутора годам лишения свободы 17-летнего подростка, который в январе этого года стрелял в Кохтла-Ярве из окна жилого дома по проезжавшим мимо автобусам. Помимо этого молодого человека обвинили в совершении и других преступлений - в избиении и краже алкоголя, пишет Rus.ERR.

Как установило следствие, из окна жилого дома было произведено не менее пяти выстрелов по трем автобусам. В общей сложности в них находилось около 50 пассажиров. Некоторые из них позже сказали, что опасались за свою жизнь.

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