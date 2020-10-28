В Эстонии кризис добрался до работников быстрее, чем в других странах Европы

«Рынок труда реагирует на экономические потрясения с опозданием. Как в Эстонии, так и во многих других странах программа субсидирования сдерживала сокращение занятости. Если принять во внимание эти обстоятельства, занятость во время этого кризиса сильно пострадала, и можно также сказать, что кризис достиг рынка труда относительно быстро», - сказала экономист Банка Эстонии Орсоля Соосаар, представляя обзор рынка труда за второй квартал.

Во время действия чрезвычайного положения число зарегистрированных безработных в Эстонии увеличилось примерно на 12 000 за несколько месяцев, и по окончании чрезвычайной ситуации, то есть на 16 мая, их было почти 49 500. Сегодня число безработных примерно на 600 больше, чем пять месяцев назад.

«Это показывает, что эстонские компании в случае трудностей корректируют количество сотрудников, даже при наличии меры компенсации заработной платы, разработанной и оперативно внедренной для сохранения рабочих мест. При этом рабочие места были сокращены в гораздо меньшей степени, чем изменились объемы производства компаний, потому что количество рабочих часов на одного сотрудника также значительно сократилось», - отметила Соосаар.

Хотя во втором квартале экономика и занятость пострадали и в других странах, темпы сокращения занятости в Эстонии, составившие 3,6%, были одними из самых высоких в Европейском Союзе, учитывая масштабы экономического спада. Этот показатель был выше только в шести странах: Испании, Венгрии, Исландии, Австрии, Ирландии и Италии.

«В этот раз широкомасштабные программы поддержки занятости были запущены как в Эстонии, так и за рубежом, а это означает, что такие программы, вероятно, предотвратили значительное сокращение занятости в других странах. У нас тоже, но эстонский рынок труда - более гибкий», - сказала Соосаар.

За четыре месяца Касса по безработице возместила заработную плату в общей сложности почти 138 000 сотрудников, на общую сумму 257 миллионов евро. Компании также были обязаны не увольнять оплачиваемых сотрудников в течение месяца.

По словам экономиста центробанка, более гибкий рынок труда Эстонии означает, что компании не должны нести такие высокие расходы в результате увольнений, а, сталкиваясь с трудностями, эстонские компании довольно смело сокращают количество своих сотрудников. Если работодателю очень сложно уволить сотрудника, он скорее будет создавать меньше рабочих мест.

«Создавая рабочее место, предприниматель также должен учитывать, что в случае реализации некоторых рисков это рабочее место придется упразднить. На очень строго регулируемом рынке труда как создание рабочих мест, так и их упразднение случаются реже, - объяснила Соосаар. - Мы видим, что уровень занятости в Эстонии относительно высок по сравнению с другими странами, но он также и нестабилен - он снижается в случае экономического спада и увеличивается в случае экономического роста».

По данным центробанка, дальнейшее развитие занятости и безработицы зависит от благосостояния компаний, которое, в свою очередь, зависит от дальнейших расходов в связи с эпидемией коронавируса и мер по предотвращению распространения вируса как в Эстонии, так и в странах-партнерах. Уже сейчас в Европе для предотвращения второй волны вируса появляются новые ограничения на поездки, которые не обойдут стороной и эстонскую туристическую отрасль.

Так называемый жировой слой компаний, вероятно, стал тоньше из-за плохого летнего сезона, и, следовательно, риск увольнения стал выше. Правительство до сих пор придерживалось позиции, что компенсации по заработной плате больше не будут выплачиваться, но тем важнее будут эффективные меры социального обеспечения, чтобы помочь потерявшим работу людям улучшить свои навыки и знания и найти новую работу в будущем.

Все источники данных показывают, что кризис из-за коронавируса затронул сферу услуг сильнее, чем промышленность, особенно такие виды деятельности, как гостиничные услуги и общественное питание. В то же время состояние промышленности также не назвать хорошим - по данным регистров данных, занятость в промышленности сократилась в годовом исчислении примерно на ту же величину, что и в сфере услуг.