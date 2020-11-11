Трансляция пресс-конференции ⟩ Танель Кийк: вакцина раньше конца зимы не поступит

Мари-Анне Хярма рассказала, что ситуация стабилизировалась, но остается на высоком уровне. За прошлую неделю было выявлено почти 1200 новых заражений, больше всего очагов в Харьюмаа и Ида-Вирумаа - 24 и 10. Люди заражаются дома и на работе, затем следуют контакты в общественных местах и детских учреждениях. Больше всего случаев завозится с Украины и из России.

Трийн Суви уточнила, что сейчас имеется 200 кандидатов на вакцину, десять из них дошли до клинических испытаний, но ходатайств о выдаче разрешения на продажу никто еще не подал.

Танель Кийк призвал всех соблюдать введенные меры: пока они мягкие, но их могут ужесточить. Он уточнил, что Эстония ждет вакцину. Она должна быть бесплатной для всех и добровольной. Сначала вакцинируют работников передовой, людей из групп риска и пожилых, потом уже всех остальных. Но в ближайшее время вакцина не появится - не раньше весны.

Rus.Postimees.ee вел прямую трансляцию, подробности читайте ниже. Видео доступно на эстонском языке.