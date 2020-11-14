Из-за зараженного коронавирусом учителя вся школа переходит на дистанционное обучение

С 16 ноября все учителя и 710 учеников тартуской гимназии имени Кристьяна Яака Петерсона переведены на неделю на дистанционное обучение.
У одного учителя был обнаружен коронавирус, и до тех пор, пока специалисты Департамента здоровья не выяснят, кто за последнюю неделю был в близком контакте с зараженным учителем и должен оставаться на самоизоляции, все уроки будут проводиться по интернету, передает Tartu Postimees.
По словам директора Мерике Касте, по всем признакам учитель заразился от члена семьи, а тот в свою очередь на своей работе.
По ее словом, решение об удаленном обучении обсуждалось как со специалистами Департамента здоровья, так и с вице-мэром Тарту Михкелем Лисом и главой отдела образования Рихо Рааве. Все стороны посчитали, что до выяснения точных обстоятельств дистанционное обучение будет правильным решением.
«Так будет надежнее, - сказала директор Касте. - На прошлой неделе в течение трех дней этот учитель вел уроки в девятом классе, но поскольку у нас много групповых уроков, где дети учатся вперемешку, это уроки иностранных языков или математики, есть опасность более масштабного распространения вируса».
Директор добавила, что поскольку руководство по дистанционному обучению есть и также есть опыт, как это работает в реальной жизни, она не беспокоится о необходимости ввести такую меру. Но ее беспокоит, сколько человек в школе могли заразиться и как много из них будет действительно болеть. «Конечно, мы надеемся на лучшее. Время сейчас такое, что никто не может быть виноват, если он заболел, - говорит она. - И я знаю, что этот человек, которые заразился, чувствует себя сейчас очень-очень плохо, но мы должны попытаться понять, утешить и поддержать человека».