Из-за зараженного коронавирусом учителя вся школа переходит на дистанционное обучение

У одного учителя был обнаружен коронавирус, и до тех пор, пока специалисты Департамента здоровья не выяснят, кто за последнюю неделю был в близком контакте с зараженным учителем и должен оставаться на самоизоляции, все уроки будут проводиться по интернету, передает Tartu Postimees.

Мерике Касте. ФОТО: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS

По словам директора Мерике Касте, по всем признакам учитель заразился от члена семьи, а тот в свою очередь на своей работе.

По ее словом, решение об удаленном обучении обсуждалось как со специалистами Департамента здоровья, так и с вице-мэром Тарту Михкелем Лисом и главой отдела образования Рихо Рааве. Все стороны посчитали, что до выяснения точных обстоятельств дистанционное обучение будет правильным решением.

«Так будет надежнее, - сказала директор Касте. - На прошлой неделе в течение трех дней этот учитель вел уроки в девятом классе, но поскольку у нас много групповых уроков, где дети учатся вперемешку, это уроки иностранных языков или математики, есть опасность более масштабного распространения вируса».