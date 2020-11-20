Сравнение цен ⟩ Где можно дешевле всего поменять шины?

По словам менеджера по продажам Rehvitakso OÜ Имбре Йыгимара, смена шин в этом году долго откладывалась из-за хороших погодных условий.

«В прошлом году все поменяли шины ко второй половине ноября. В этом году, вероятно, в середине декабря будет немало замен шин», - сказал он.

Сравнение Postimees показывает, что выгоднее всего менять шины в мастерских K&R Rehvid, Lucky Motors или Aalux. Cамая дорогая замена шин - в Vianor и Tirestar.

В расположенных в Таллинне мастерских Rehvid, Rehviring и Tirestar необходимо учитывать и дополнительную плату: при установке новых шин, купленных в других местах, в этих мастерских добавляется пять евро за шину.

Владельцам внедорожников или микроавтобусов дешевле всего будет менять шины в мастерской K&R Rehvid OÜ.

Использование шипованных шин разрешено с 15 октября. С 1 декабря по 1 марта необходимо использовать зимние шины с остаточной глубиной протектора более 3 мм.

С декабря 2022 года можно будет использовать только зимние шины, предназначенные для северного климата. Соответствующие требованиям шины отмечены знаком с тремя горными вершинами и снежинками.