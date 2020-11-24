Прямая трансляция ⟩ Министром образования и науки станет Яак Ааб, его пост займет Аннели Отт

«Яак работал учителем и главой местного самоуправления, входил в несколько составов Рийгикогу и вносил свой вклад в качестве министра в трех правительствах. Сфера образования всегда была очень важна для Центристской партии и Яак Ааб с его опытом и компетентностью определенно является достойным кандидатом, чтобы продолжить профессиональную деятельность Майлис Репс», - пояснил Ратас.

Аннели Отт. ФОТО: arhiiv

Новым министром государственного управления Ратас предложит сделать члена Рийгикогу Аннели Отт.

«Аннели Отт имеет многолетний опыт работы на уровне местных советов, а также волостного и городского управления. Как избранный от Юго-Восточной Эстонии член Рийгикогу она также выступала за сбалансированное региональное развитие Эстонии и внесла свои знания и навыки в успешное проведение административной реформы», - пояснил Ратас.

Премьер-министр также отметил, что Отт, безусловно, продолжит проводимую центристским правительством работу по укреплению роли, потенциала и доходной базы местных самоуправлений, чтобы они на местном уровне были сильным партнером для государства.

Аннели Отт окончила отделение физической культуры Тартуского университета. С 2009 по 2010 она была мэром Выру. В 2011-2014 она работала в Таллинне заместителем старейшины горуправы Нымме.

До того, как она вступила в Центристскую партию, до 2011 года она была членом Социал-демократической партии.