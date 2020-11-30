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Число новых случаев заражения Covid-19 в России значительно превысило количество выздоровевших за день. После госпитализации с коронавирусом умер предприниматель Борис Александров, известный россиянам как основатель бренда "Б. Ю. Александров". После первой дозы вакцины "Спутник V" коронавирусом заболели около 20 человек, сообщили организаторы клинических испытаний.

От коронавируса умер российский предприниматель Борис Александров, известный как основатель бренда творожных глазированных сырков "Б.Ю. Александров". Он не верил в реальную опасность Covid-19.

Российские издания, проанализировав закрытые базы данных, сделали вывод о занижении официальных цифр заболеваемости коронавирусом и смертности от инфекции по стране. В Иркутской области задержали бывшую главу местного минздрава по подозрению в поставке некачественных масок в больницы совместно с сыном. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Выздоровевших сильно меньше, чем заболевших

За сутки в России выявили 26 338 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 368 человек. Это самое низкое число умерших за последнюю неделю.

Оперативный штаб сообщил о 17 247 выздоровевших за сутки; за последние пару дней их число сильно упало, раньше число выздоровевших было примерно равно количеству заболевших за сутки.

Всего с начала пандемии в России Covid-19 выявили у 2 млн 295 654 человек, 1 млн 778 704 человек выздоровели. Число умерших от коронавируса за все время приближается к 40 тысячам: 39 895 человек.

Умер бизнесмен Борис Александров

От коронавируса скончался президент компании "Ростагроэкспорт" и основатель бренда творожных сырков "Б. Ю. Александров" 73-летний Борис Александров, сообщили в Российском союзе предприятий молочной отрасли, куда входит "Ростагроэкспорт".

Бизнесмен умер в ночь на 30 ноября, сообщил Forbes его представитель. У Александрова был подтвержденный коронавирус, его госпитализировали в инфекционную больницу.

"Да, он умер сегодня. Не знаем, от коронавируса ли, он же страдал от онкологического заболевания еще", - заявил представитель "Ростагроэкспорта" изданию "Подъем".

По данным издания Mash, коронавирус у бизнесмена подтвердили в начале ноября. 23 ноября его госпитализировали в тяжелом состоянии, а затем подключили к аппарату ИВЛ.

В феврале 2020 года Александров в интервью Forbes говорил, что не верит в опасность Covid-19: "Это полная ерунда. Это бабки, которые Китай сделает, обманув весь мир. Новые вирусы возникают каждый день".

В последние годы Александров жил в Латвии. Переехал он туда, по данным РБК, после того, как у него диагностировали рак.

Компанию "Ростагроэкспорт" Александров создал в 1994 году. Она выпускает преимущественно творожные сырки и плавленые сыры. В последние годы самым известным продуктом, выпускаемым компаниями, стали глазированные сырки "Б.Ю. Александров".

"Медиазона" и "Медуза" пришли к выводу о занижении данных по смертности

Журналисты "Медиазоны" сообщили, что получили доступ к оперативной межведомственной базе о развитии эпидемии коронавируса в России. Цифры по смертности в ней, как утверждает издание, отличаются от цифр из публично доступной базы на сайте "Стопкоронавирус.рф".

С апреля по ноябрь в России, как утверждается в материале "Медиазоны", на койках для коронавирусных больных умерли как минимум в два раза больше человек, чем учтено в официальной статистике ресурса "Стопкоронавирус.рф" за все время пандемии. Проанализировав данные из двух баз минздрава и данные сайта, "Медуза", проводившая расследование совместно с "Медиазоной", делает вывод о систематическом занижении в ряде регионов данных о числе смертей от коронавируса.

Доступ к базе Информационного центра по коронавирусу (ИЦК) "Медиазона" получила, когда на связь с изданием вышел пользователь, пожелавший остаться анонимным. Он продемонстрировал журналистам, что имеет доступ к системе ИЦК, и поделился с изданием архивом с файлами из этой системы.

Речь идет о файлах "Оперативный мониторинг готовности региональных систем здравоохранения к госпитализации больных пневмонией" с 31 марта по 22 ноября, а также "Сводной информации по готовности коечного фонда" за ноябрь 2020 года, уточняет издание.

Кроме Росстата, собирающего информацию о смертности по данным загсов, существуют еще две базы, ежедневно пополняющиеся данными от больниц и других медицинских учреждений в каждом регионе напрямую, пишет "Медуза". Это база ИЦК и база "Федерального регистра лиц, больных новой коронавирусной инфекцией".

Одни регионы, по данным издания, предоставляют заниженные данные о смертности от коронавируса в обе базы минздрава, другие сообщают данные о большом количестве умерших в ИЦК, но при этом их данные на публично доступном сайте "Стопкоронавирус.рф" "заметно ниже". Есть и регионы, данные из которых и в базе ИЦК, и на публично доступном сайте "относительно точно совпадают друг с другом", пишет "Медуза".

Два десятка человек заболели после первой дозы "Спутника V"

Около 20 человек заболели коронавирусом после первого введения вакцины от коронавируса, сообщил директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава России, один из организаторов клинических испытаний вакцины "Спутник V" Вадим Тарасов.

"Сейчас мы можем достоверно говорить, что у нас есть всего порядка двух десятков случаев, когда люди заболели Covid, и это ассоциировано с вакциной. Но говорить, что они были вакцинированы и заболели Covid, тоже некорректно: большинство из этих людей не получили второго компонента вакцины, не получили полноценно выработанного иммунитета", - пояснил Тарасов на пресс-конференции.

Привитый человек может заболеть между первой и второй фазой вакцинации, так как препарат не успел вызвать иммунную реакцию, сообщил Тарасов. По словам ученого, иммунитет вырабатывается только на 42-й день после первого укола. Вторую инъекцию вводят через 21 день после первой.

Тарасов подчеркнул, что никто из первых добровольцев, получивших вакцину до регистрации в июне и находившихся в Сеченовском университете на протяжении всей вакцинации на карантине, не заболел коронавирусом,

"Полгода с момента проведения исследований прошло, мы отслеживаем их состояние, никто из них не заболел. 38 человек живут в Москве и регионах активной социальной жизнью, работают, это, на мой взгляд, обнадеживающая информация", - сказал Тарасов.

Создатели и исследователи "Спутника" не раз подчеркивали, что после первой инъекции препаратом иммунитет не вырабатывается, и рассчитывать на него можно только спустя шесть недель после первого укола. Этим же в минздраве объясняли и недавние инциденты с заболевшими после первой инъекции тремя алтайскими медиками.

"Иммунитет у заболевших медиков, прошедших вакцинирование, вероятно, к моменту встречи с возбудителем Covid-19 сформироваться не успел", - сообщали в минздраве.

Бывшую главу Минздрава Иркутской области задержали по подозрению в поставках некачественных масок

Следственный комитет задержал бывшего руководителя министерства здравоохранения Иркутской области Наталью Ледяеву. Ее подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Свою должность она покинула 12 ноября.

По версии следствия, в мае-октябре Наталья Ледяева, ее сын Илья Белоусов и другие фигуранты дела похитили из регионального бюджета около 25 миллионов рублей.

В СКР считают, что Ледяева способствовала тому, чтобы ее сын и "иные лица" выиграли контракт на поставку медицинских масок и респираторов для больниц. При этой закупке, как считают следователи, они по поддельным документам поставили изделия, которые не прошли государственную регистрацию и не соответствовали условиям контракта.

Создание условий для заключения минздравом Иркутской области госконтракта обеспечила сама Наталья Ледяева, считают в следствии, она при этом осознавала, что поставлены будут несоответствующие условиям государственного контракта маски. По месту жительства Ледяевой провели обыски, решается вопрос о мере пресечения.