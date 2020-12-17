В Эстонию пришел грипп

По данным Европейской сети эпиднадзора за гриппом, заболеваемость гриппом в Европейском союзе остается низкой, при этом регистрируются единичные случаи.

По данным Департамента здоровья, с 7 по 13 декабря к врачам с острыми респираторными вирусными инфекциями обратился 3871 человек, почти треть из них - дети.

Больше всего зарегистрированных обращений в Таллинне, Тартумаа и Ида-Вирумаа, однако ни одного на Хийумаа. Неделей ранее к врачам обратились 4355 человек. В Эстонии в основном циркулирует риновирус, для которого характерно чихание, насморк, иногда болит горло, у детей может добавиться кашель и жар.

Признаками вирусной инфекции верхних дыхательных путей обычно являются насморк, кашель, боль в горле и лихорадка. Во многих случаях болезнь протекает в легкой форме, с небольшой температурой и без особых симптомов. На основании клинической картины сложно сказать, о каком именно вирусе речь. Это можно установить только в вирусологической лаборатории.

Симптомы обычно ограничиваются верхними дыхательными путями - насморк, кашель и небольшая температура. Однако, как и при гриппе, инфекции парагриппа, РСВ и аденовирусов могут привести к пневмонии. Симптомы могут варьироваться от воспаления верхних дыхательных путей до пневмонии, особенно у детей. Специального лечения нет. При необходимости используются паллиативные поддерживающие методы лечения - снижение температуры, обезболивающие, обильное питье, лекарства для облегчения дыхания.

Для риновирусов характерно чихание, насморк, а иногда и боль в горле. У детей могут быть кашель и жар. Риновирусы являются причиной так называемой простуды примерно у 30-40 процентов взрослых.