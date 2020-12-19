Фото ⟩ Сюрприз для пешеходов: уникальная система светофоров создает праздничное настроение

В центре Пярну на перекрестке улиц Пикк и Ринги на светофоре загораются не просто красный или зеленый сигнал, а праздничные образы.
На светофорах вместо обычного зеленого света появляется ель, а вместо красного — Дед Мороз, сообщает Pärnu Postimees.
Аналогичный сюрприз ожидал жителей и гостей Пярну в прошлом году, когда зеленый сигнал светофора в виде елочки впервые появился на перекрестке у автобусного вокзала.
По словам специалиста по дорожному движению Пярнуской горуправы Тоомаса Таммела, такие светофоры уникальны для Эстонии и их задача - создать праздничную атмосферу и приятно удивить участников дорожного движения.