Сб, 19.12.2020
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Криста Фишер
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Сюрприз для пешеходов: уникальная система светофоров создает праздничное настроение
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Фото ⟩ Сюрприз для пешеходов: уникальная система светофоров создает праздничное настроение

В центре Пярну на перекрестке улиц Пикк и Ринги на светофоре загораются не просто красный или зеленый сигнал, а праздничные образы.

На светофорах вместо обычного зеленого света появляется ель, а вместо красного — Дед Мороз, сообщает Pärnu Postimees.

Аналогичный сюрприз ожидал жителей и гостей Пярну в прошлом году, когда зеленый сигнал светофора в виде елочки впервые появился на перекрестке у автобусного вокзала.

По словам специалиста по дорожному движению Пярнуской горуправы Тоомаса Таммела, такие светофоры уникальны для Эстонии и их задача - создать праздничную атмосферу и приятно удивить участников дорожного движения.

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