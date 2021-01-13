Ср, 13.01.2021
Думаю, этот шаг был несколько поспешным, так как подозрения предъявили не Юри Ратасу. Хенн Пыллуаас
Хенн Пыллуаас
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Сеэдер: Партия реформ ничего не предлагала «Отечеству»

«Факт в том, что нынешняя правящая коалиция перестала существовать, и теперь мы должны посмотреть, что нас ждет в будущем», - сказал лидер «Отечества» Хелир-Валдор Сеэдер. По его словам, Партия реформ не делала им предложения, что однако не означает, что не сделает, пишет Postimees.

Утром также были разговоры о том, что Центристская партия, «Отечество» и EKRE хотели бы продолжить совместную деятельность, но Сеэдер заявил, что в ходе процесса все может измениться.

Сеэдер не может комментировать предложение Партии реформ Центристской партии. Никаких предложений «Отечеству» пока не поступало. «Но это не значит, что они пока не хотят разговаривать. Может быть, они это сделают в будущем», - предположил он.

Союз соцдемов, «Отечеству» и Партии реформ, по словам Сеэдер, теоретически возможен, но в настоящее время никаких переговоров по этой теме не ведется.

В связи со скандалом, разразившимся вчера, Сеэдер заявил, что они осуждают коррупцию и использование влияния, но это обвинение не отменяет личный мандат любого члена Центристской партии.

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