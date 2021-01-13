Сеэдер: Партия реформ ничего не предлагала «Отечеству»

Утром также были разговоры о том, что Центристская партия, «Отечество» и EKRE хотели бы продолжить совместную деятельность, но Сеэдер заявил, что в ходе процесса все может измениться.

Сеэдер не может комментировать предложение Партии реформ Центристской партии. Никаких предложений «Отечеству» пока не поступало. «Но это не значит, что они пока не хотят разговаривать. Может быть, они это сделают в будущем», - предположил он.

Союз соцдемов, «Отечеству» и Партии реформ, по словам Сеэдер, теоретически возможен, но в настоящее время никаких переговоров по этой теме не ведется.