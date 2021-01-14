Президент утвердила Каю Каллас кандидатом в премьер-министры

«Борьба с коронавирусом продолжится еще долгое время. Это разрушило нашу экономику, отразилось на благосостоянии и защищенности наших семей. И я, и эстонский народ ожидаем, что в Эстонии скоро будет новое, активное и дееспособное правительство, которое сосредоточится на борьбе с пандемией и экономическим кризисом и улучшении нашей жизни», - сказала Кальюлайд на встрече с Каллас.

Теперь у Каллас есть 14 дней, чтобы представить в Рийгикогу доклад об основах формирования будущего правительства и получить поддержку парламента.

Напомним, что премьер-министр Юри Ратас ушел в отставку из-за подозрительных финансовых дел в Porto Franco.

«В политике нужно делать очень трудный выбор, чтобы разрешить сложные ситуации. Сегодня в сложившейся ситуации я принял решение уйти в отставку с поста премьер-министра Эстонской Республики. Это решение было принято после консультаций с правлением Центристской партии и фракцией Рийгикогу, а также с ближайшими коллегами. Возможными казались разные решения, но только одно из них является правильным», - сказал Ратас.

Председатель Центристской партии признал, что с его решением деятельность правительства также подходит к концу: «Это заявление - конец этой коалиции».

Вчера вечером Центристская партия сообщила, что попробует сформировать коалицию с реформистами.