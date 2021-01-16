Сб, 16.01.2021
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Юри Ратас
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  • Врач Нарвской больницы ведет блог для исследования побочных эффектов вакцин от коронавируса
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Врач Нарвской больницы ведет блог для исследования побочных эффектов вакцин от коронавируса

Алексей Семыкин ведет блог с момента вакцинации. ФОТО: скриншот/instagram/gynecologist_24_hours

На волне повышенного интереса к коронавакцинам врач Нарвской больницы Алексей Семыкин начал вести в соцсетях видеодневник с момента первого введения препарата.

Алексей Семыкин подчеркивает, его блог - это не пиар, а часть большого научного исследования: он задался целью фиксировать нежелательные явления или как еще говорят - побочные эффекты - при использовании вакцины, передает rus.err.ee со ссылкой на программу "Народу важно".

Исследование доктора Семыкина и его коллег завершится, когда они обработают опросные листы нежелательных явлений по всем типам вакцин, которые будут доступны в Нарвской больнице.

На данный момент уже удалось обнаружить небольшую новую реакцию, которая не была указана в документации производителя вакцины: иногда во рту появляется неприятный привкус, но Семыкин относит это к крайне редким реакциям - менее 10%, и неприятный привкус остается после вакцинации менее 20-30 минут.

Все остальное (например, временная слабость или небольшая головная боль), по словам доктора, пока несоизмеримо меньше, чем те осложнения, которые могут быть в случае заболевания.

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