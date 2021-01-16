Врач Нарвской больницы ведет блог для исследования побочных эффектов вакцин от коронавируса

Алексей Семыкин подчеркивает, его блог - это не пиар, а часть большого научного исследования: он задался целью фиксировать нежелательные явления или как еще говорят - побочные эффекты - при использовании вакцины, передает rus.err.ee со ссылкой на программу "Народу важно".

Исследование доктора Семыкина и его коллег завершится, когда они обработают опросные листы нежелательных явлений по всем типам вакцин, которые будут доступны в Нарвской больнице.

На данный момент уже удалось обнаружить небольшую новую реакцию, которая не была указана в документации производителя вакцины: иногда во рту появляется неприятный привкус, но Семыкин относит это к крайне редким реакциям - менее 10%, и неприятный привкус остается после вакцинации менее 20-30 минут.