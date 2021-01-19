Половина депутатов от «Отечества» заражены коронавирусом

Как вирус попал во фракцию, и заразились ли депутаты в Рийгикогу, или он пришел извне, вчера вечером лидер «Отечества» Хелир-Валдор Сеэдер сказать не смог. У заразившихся членов парламента наблюдаются скорее легкие симптомы болезни: «Вероятность того, что рано или поздно вирус попадет в Рийгикогу, была все время. До сих пор большую часть народных избранников болезнь обходила стороной». Сам Сеэдер получил отрицательный ответ при тестировании.

И хотя данные еще уточняются, ко вчерашнему дню близко контактных в парламенте было почти 20 человек. По состоянию на вчерашний вечер, информации о заражениях в других фракциях еще не было. До конца этой недели Рийгикогу находится на удаленной работе.

Кто такой близко контактный?

Близким контактом считается человек, который находился в контакте с ковидным больным не меньше 15 минут на расстоянии меньше двух метров. Опасным больной считается за два дня до и через 10 дней после появления симптомов. Все находившиеся в близком контакте с зараженным люди должны находиться дома на самоизоляции.

Близко контактным является человек, который, например:

живет в одном доме (квартире) с ковидным больным;

находился с больным в контакте больше 15 минут и ближе двух метров;

находился в близком физическом контакте с ковидным больным (например, рукопожатие);

находился в прямом контакте с больным без средств индивидуальной защиты (например, после кашля трогал голыми руками платок больного);

находился с больным в одном помещении (классе, комнате для совещаний, во время ожидания приема у врача, рабочих помещениях и так далее), где нет достаточного обмена воздуха и/или не используются средства индивидуальной защиты, а также имеется угроза соприкосновения с вирусом.

Вместо похода в магазин или аптеку следует обратиться к знакомым или заказать товар через э-магазины. Если заказали еду или предметы первой необходимости, нужно избегать контакта с курьером. Выходить из дома можно только при крайней необходимости, например, на прием к врачу или для покупки предметов первой необходимости или лекарств, если получить их, не выходя из дома, человек не может.

Источник: Департамент здоровья