Ратас: показатель заболеваемости в Эстонии упал ниже одного процента

«Чем тщательнее мы будем следовать правилам профилактики коронавируса, тем больше детей сможет ходить в школу, а наша повседневная жизнь сможет продолжаться с минимальными ограничениями. Мы должны вместе прилагать усилия, пока вакцинация не станет доступна населению, не входящему в группы риска», — отметил Ратас.

«То, что наше поведение и направляющие его ограничения отражаются на распространении инфекции, подтверждается и текущими данными, и результатами исследований. Во-первых, во время минувших праздников вместе с нами по Эстонии двигался и коронавирус. Во-вторых, ограничивая свое передвижение и общение мы смогли ограничить распространение инфекции. Важно, что бы в дальнейшем мы прилагали еще больше усилий — на кону наши здоровье и благополучие», — подвел Ратас итоги прошедшего во вторник обсуждения распространенности коронавируса и дальнейших прогнозов, которое правительство провело с представителями научного совета и департамента здоровья.

Тем не менее, заболеваемость COVID-19 удерживается на столь высоком уровне, что в Эстонии продолжается кризис здравоохранения. «Беспокоит то, что заболеваемость серьезно растет в Пярнумаа и вирус по-прежнему широко распространен в Харьюмаа и Ида-Вирумаа», — сказал Ратас.

Привитым гарантирована вторая доза вакцины, добровольная вакцинация от COVID-19 продолжится несмотря на небольшое сокращение поставок. «На этой неделе мы продолжаем вакцинацию в домах призрения и приступаем к вакцинации работником здравоохранения второй дозой вакцины. Расширение целевых групп вакцинации отложено примерно на неделю», — сказал Ратас.