Компания Wolt привлекла почти полмиллиарда евро на расширение деятельности

К раунду инвестиций, который возглавила компания Iconiq Growth, среди прочих, присоединились Tiger Global, DST, KKR, Prosus, EQT Growth и Coatue.

Из ранних инвесторов в раунде финансирования приняли участие 83North, Highland Europe, фонд Growth Equity Fund, инвестирующий в растущие компании и технологические компании американского инвестиционного банка Goldman Sachs, а также EQT Ventures и Vintage Investment Partners.

Вместе с последним финансированием финская технологическая компания привлекла в общей сложности 856 миллионов долларов, что по текущему курсу составляет около 704 миллионов евро.

Мики Кууси, соучредитель и исполнительный директор Wolt, сказал, что инвестиции были использованы для укрепления финансового положения, что позволит строить планы на более долгосрочную перспективу и еще сильнее ориентироваться на расширение на целевых рынках.

Кроме того, Wolt стремится упрочить, в дополнение к сектору ресторанов и общественного питания, упрочить свои позиции в сфере продуктовых магазинов и другого розничного бизнеса - такое сотрудничество ведется уже более с чем 1500 магазинами.

В настоящее время Wolt работает в 129 городах 23 стран и обслуживает более 30 000 ресторанов.

По словам Мики Кууси, несмотря на неспокойный 2020 год, в центре внимания остается рост компании: в прошлом году, по предварительным данным, выручка от продаж составила 345 миллионов долларов, а чистый убыток составил 45 миллионов долларов.

По словам основателя и директора компании, если сравнить эти суммы с 662 миллионами долларов капитала, привлеченного за последний год, это дает Wolt сильные позиции для инвестиций в людей, технологии и целевые рынки.