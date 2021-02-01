Владимир Барсегян: «Вакцинация должна стать принудительной, мы живем, как на войне»

Руководитель Русского театра кукол, режиссер Владимир Барсегян объяснил, что на сегодняшний день вакцинация является единственной возможностью вернуться к нормальной жизни: «Я считаю, что все прежние меры не дают никаких результатов, значит, только вакцинация. И она должна быть обязательной, никакой добровольности. Та ситуация, которую мы переживаем, ее можно сравнить с военными действиями. А на войне не обсуждается, подчиняешься ты приказу или нет. Правда, тогда должны быть политики, которые берут на себя смелость и берут на себя ответственность. Но таких у нас в стране нет».