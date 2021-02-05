Видео ⟩ Устроивший стрельбу из окна BMW Кирилл: в тюрьму я не хочу

На дворе четверг, 21 января. За полчаса до полуночи в полицию сообщают, что в столичном районе Ласнамяэ по улице Лыытса в сторону Юлемисте движется автомобиль BMW, из окон которого производятся выстрелы.

Postimees решил пообщаться с мужчинами, находившимися в тот вечер в этой машине, чтобы понять, о чем они думали, насколько опасны для окружающих и каковы их планы на будущее.

Что же произошло тем злополучным вечером на парковке торгового центра «Юлемисте»? По словам Кирилла, они с друзьями решили пострелять из стартового пистолета. «Это была шутка. Но неудачная», - признает Кирилл, а также добавляет, что прибывшие полицейские потребовали поднять руки и бросить пистолеты, так как считали, что они настоящие. «Один из пистолетов был макетом, также был стартовый пистолет и еще один имитирующий пистолет-пулемет УЗИ стартовый пистолет», - сообщил Кирилл.

Чтобы разобраться, какие виды оружия доступны в свободной продаже, журналист Postimees отправился в оружейный магазин, где ему рассказали, чем, например, отличаются воздушный пистолет от стартового. Стартовый пистолет, который в тот день был у молодых людей, больше всего похож на настоящее огнестрельное оружие. Он такой же тяжелый, как и настоящий пистолет, а при стрельбе раздаются громкие хлопки. Стартовый пистолет в виде пистолета-пулемета УЗИ, который тоже был тем вечером у задержанных полицией молодых мужчин, например, способен стрелять очередями.

Кирилл и Андрей говорят, что выстрелы они производили исключительно в воздух. «Мы ни в кого не целились», - сказал Кирилл. Молодые люди говорят, что полицейские на землю их не валили. На вопрос о том, какие чувства они испытали во время задержания, Кирилл однозначно говорит, что было страшно. «Они вышли с оружием в руках. Если бы у нас в руках было оружие, они могли бы выстрелить», - рассказывают мужчины.

В то же время полицию, кроме подобных инцидентов, беспокоит о то, что в настоящее время в собственности жителей Эстонии находится порядка 20 000 различного вида огнестрельного оружия. По словам оперативного руководителя Пыхьяской префектуры Валдо Пыдера, возможна ситуация, когда кто-то где-то воспользуется стартовым пистолетом, а неподалеку будет находиться человек, имеющий при себе настоящее огнестрельное оружие. «Он тоже может не разобрать, что выстрел был произведен из стартового пистолета, поэтому вполне может решить, что существует угроза его жизни, и, соответственно, достанет свое оружие», - говорит Пыдер.

Сами молодые мужчины уверяют, что не считают себя представителями криминального сообщества. Оружие полиция у них изъяла. По словам Кирилла, в будущем, он, возможно, получит разрешение на ношение оружия. «Не хочется покупать оружие непонятно где. Я не хочу в тюрьму», - признается Кирилл.