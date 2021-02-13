Полиция: пропавший 13-летний мальчик найден

Как сообщала утром пресс-служба полиции, последний раз близкие смогли связаться с ним вечером 12 февраля, когда он спросил у родителей разрешения переночевать у друга. Родители попросили его вернуться домой, но ребенок этого не сделал. Также Маркус выключил свой телефон. Родители обзвонили вчера вечером всех знакомых и друзей Маркуса, но никто из них не знал, где он находится.