Полиция: пропавший 13-летний мальчик найден
Полиция просила помощи в установлении местонахождения 13-летнего Маркуса, который 12 февраля около полудня ушел из дома в Раквере и к утру 13 февраля не вернулся.
Полиция просила помощи в установлении местонахождения 13-летнего Маркуса, который 12 февраля около полудня ушел из дома в Раквере и к утру 13 февраля не вернулся.
Как сообщала утром пресс-служба полиции, последний раз близкие смогли связаться с ним вечером 12 февраля, когда он спросил у родителей разрешения переночевать у друга. Родители попросили его вернуться домой, но ребенок этого не сделал. Также Маркус выключил свой телефон. Родители обзвонили вчера вечером всех знакомых и друзей Маркуса, но никто из них не знал, где он находится.
В 11 часов полиция сообщила, что Маркус связался с родителями и его местонахождение известно.