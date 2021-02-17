Галерея ⟩ Смотрите, как угощали победителей розыгрыша Rus.Postimees в траттории Al Fredo

Обычно в наших ресторанных розыгрышах участвуют люди, знающие толк во вкусной еде. Вот и на этот раз выяснилось, что Татьяна и Сергей, которые, кстати, вместе с 94-го года, и заядлые кулинары, и активные путешественники. А где путешествия - там и знакомство с национальными кухнями. Итальянскую кухню супруги любят: она вкусная и понятная.

По случаю 14 февраля Al Fredo устроил для наших читателей настоящий пир: ужин на двоих из трех блюд, состоящий из двух закусок, двух основных блюд и двух десертов на выбор. 1

Татьяна на закуску выбрала мидии, затем решила заказать филе трески с картофельным пюре и соусом из белого вина и тирамису на десерт. Сергей, хотя и признался, что очень любит рыбу и сам заядлый рыбак, заказал карпаччо из говядины, стейк на гриле с грибным соусом, а на десерт - штрудель.

В этом году День святого Валентина выпал на воскресенье, да и за несколько дней до этого ресторанам разрешили работать до 21 часа. Al Fredo не пустовал: сидящие за расставленными с учетом антикоронавирусных требований столами гости заведения с видимым удовольствием ели пиццу, пасту, мясные и рыбные блюда. На кухне кипела работа.

Кухня Al Fredo открыта, и за выверенными движениями пиццайоло можно наблюдать даже из атриума. ФОТО: Михкель Марипуу

Наши читатели поинтересовались у управляющего заведением Даниила Журавлева, по какому принципу было составлено меню, ведь в него включены не столько традиционные итальянские, сколько общеевропейские блюда».

Управляющий рестораном Даниил Журавлев рассказывает гостям о концепции заведения. ФОТО: Михкель Марипуу

Даниил ответил: «Классику я выбрал специально, чтобы продемонстрировать, что траттория живет не только пиццей и пастой».

Мидии в Al Fredo подают в традиционной кастрюльке с выпуклой крышкой, куда принято складывать раковины. Моллюсков Татьяна оценила. «Мы и сами часто их готовим и дома, и в отпуске, особенно когда бываем в Болгарии. Вот, например, наш любимый рецепт, очень простой: соус из белого вина и сливок, петрушка и укроп - объедение!»

Стейк с грибным соусом. ФОТО: Вера Копти.

Карпаччо из говядины Сергею тоже понравилось. Да и стейк превзошел ожидания. Это, кстати, был не обычный стейк, а skirt-стейк, или мачете – особая часть диафрагмы быка. «Даже с прожаркой угадали! Я люблю слабую. И грибной соус вкусный и ароматный!» - доволен наш читатель. Не подкачало, по словам Татьяны, и филе трески.

Филе трески. ФОТО: Вера Копти.

Тирамису. ФОТО: Вера Копти.

Завершил ужин десерт: абсолютно итальянский тирамису и космополитичный штрудель.

Штрудель. ФОТО: Вера Копти.