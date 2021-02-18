Правительство объявило решение о новых ограничениях

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Правительство приняло решение о том, что после каникул школы уйдут на дистанционное обучение за исключением начальных классов и детей с особыми потребностями. Для учащихся начальной школы также сохраняется возможность посещать кружки по интересам.

На две недели закрываются спа и аквапарки, заведения общепита остаются открыты при условии заполняемости в 50% и дистанцирования. В ресторанах нельзя будет находиться группой более шести человек, при этом необходимо соблюдать двухметровую дистанцию. Также не будут закрыты кино и театры - при том же условии относительно заполняемости и ношения масок.

На общественных мероприятиях вводится ограничение в 200 человек при условии дистанцирования и 50-процентной заполняемости.

Правительство обратилось к предпринимателям с просьбой по возможности отправить работников на удаленную работу, а также попросило местные самоуправления усилить контроль за соблюдением требований коронабезопасности в общественном транспорте.