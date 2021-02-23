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  • Из-за широкого распространения коронавируса нарушено картографирование близкоконтактных лиц
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Из-за широкого распространения коронавируса нарушено картографирование близкоконтактных лиц

Настольный телефон. ФОТО: Aivar Aotäht

Из-за эпидемического распространения коронавируса Департамент здоровья оказался в ситуации, когда в силу большого количества людей, получивших положительный результат теста, в настоящее время выявлять близкие контакты инфицированных людей в прежнем масштабе невозможно. Затруднения наблюдаются в северном регионе Департамента здоровья, в который входят уезды Харьюмаа, Ярвамаа и Рапламаа. Западный, восточный и южный регионы продолжают работу в обычном ритме.

Пока ситуация не улучшится, жителям северного региона, получившим положительный результат теста, будет отправляться электронное уведомление на трех языках с просьбой оставаться дома и проинформировать людей, с которыми они близко контактировали. Департамент здоровья при первой возможности свяжется с инфицированным человеком по телефону и предоставит дополнительные инструкции, но правила поведения для больного и людей, близко контактирующих с ним, можно найти на сайте Департамента здоровья. Департамент здоровья также просит работо дателей и руководителей школ помочь в выявлении близких контактов и информировании о них. Подчеркнем, что правила изоляции также применяются, если о близком контакте сообщает человек, получивший положительный результат теста, а не Департамент здоровья.

Департамент здоровья проводит регулярные контрольные обходы с целью проверки соблюдения правил, установленных для профилактики коронавируса. Проблемы были выявлены как в развлекательных, так и в культурных учреждениях, но основную проблему представляют люди, не соблюдающие правила изоляции. Инспекторы отмечают общую проблему несоблюдения правил безопасности, которая ведет к повсеместному распространению коронавируса, и потому в ближайшем будущем улучшения ситуации не ожидается.

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