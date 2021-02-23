Из-за широкого распространения коронавируса нарушено картографирование близкоконтактных лиц
Из-за эпидемического распространения коронавируса Департамент здоровья оказался в ситуации, когда в силу большого количества людей, получивших положительный результат теста, в настоящее время выявлять близкие контакты инфицированных людей в прежнем масштабе невозможно. Затруднения наблюдаются в северном регионе Департамента здоровья, в который входят уезды Харьюмаа, Ярвамаа и Рапламаа. Западный, восточный и южный регионы продолжают работу в обычном ритме.