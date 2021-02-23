Из-за широкого распространения коронавируса нарушено картографирование близкоконтактных лиц

Пока ситуация не улучшится, жителям северного региона, получившим положительный результат теста, будет отправляться электронное уведомление на трех языках с просьбой оставаться дома и проинформировать людей, с которыми они близко контактировали. Департамент здоровья при первой возможности свяжется с инфицированным человеком по телефону и предоставит дополнительные инструкции, но правила поведения для больного и людей, близко контактирующих с ним, можно найти на сайте Департамента здоровья. Департамент здоровья также просит работо дателей и руководителей школ помочь в выявлении близких контактов и информировании о них. Подчеркнем, что правила изоляции также применяются, если о близком контакте сообщает человек, получивший положительный результат теста, а не Департамент здоровья.