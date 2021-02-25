В Москве могут вскоре смягчить ограничения для пожилых москвичей

«С учетом снижения роста заболеваемости в городе, надеюсь, и эти ограничения (для москвичей старше 65 лет) в скором времени мы переведем из обязательных в рекомендательные», - сказал Собянин в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

Он отметил, что ограничения были введены из-за того, что для этой возрастной группы коронавирусная инфекция наиболее опасна. «Наша задача - как можно лучше оградить этих людей от общения в период пандемии. (...) Будем надеяться, что люди старшего поколения будут продолжать активно вакцинироваться, чтобы защитить себя», - пояснил мэр.