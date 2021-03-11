Пентус-Розиманнус: объем дополнительного бюджета составит от 500 до 700 млн евро

Правительство надеется составить проект дополнительного бюджета в ближайшие недели, чтобы затем направить его в Рийгикогу, сказала Кейт Пентус-Розиманнус, слова которой в четверг приводит портал ERR.ee.

Министр добавила, что пока невозможно назвать его точный объем, но, скорее всего, что он составит от 500 до 700 млн евро.