Пентус-Розиманнус: объем дополнительного бюджета составит от 500 до 700 млн евро
Объем дополнительного госбюджета на 2021 года будет находиться в пределах от 500 до 700 млн евро, заявила министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус, пишет Rus.ERR.
Объем дополнительного госбюджета на 2021 года будет находиться в пределах от 500 до 700 млн евро, заявила министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус, пишет Rus.ERR.
Правительство надеется составить проект дополнительного бюджета в ближайшие недели, чтобы затем направить его в Рийгикогу, сказала Кейт Пентус-Розиманнус, слова которой в четверг приводит портал ERR.ee.
Министр добавила, что пока невозможно назвать его точный объем, но, скорее всего, что он составит от 500 до 700 млн евро.
"Половина этой суммы запланирована на здравоохранение и социальный сектор. Половина от этого, в свою очередь, уйдет на субсидии на заработную плату", - сказала министр финансов, отметив, что продолжительность выплаты такого пособия могла бы составить три месяца.