В Нарве супружеская пара попалась на удочку мошенников и потеряла более 5000 евро
В пятницу, 19 марта, в нарвский полицейский участок поступило заявление о мошенничестве.
В пятницу, 19 марта, в нарвский полицейский участок поступило заявление о мошенничестве.
Как передает Идаская префектура, 60-летней женщине поступил звонок от человека, представившегося банковским сотрудником. Он сообщил, что злоумышленники воспользовались банковским счетом ее супруга.
У потерпевшего попросили пароль, чтобы восстановить безопасность банковского счета. Затем со счета супруга исчезло почти 5010 евро.
Точные обстоятельства произошедшего выясняются.