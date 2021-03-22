Пн, 22.03.2021
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • В Нарве супружеская пара попалась на удочку мошенников и потеряла более 5000 евро

В Нарве супружеская пара попалась на удочку мошенников и потеряла более 5000 евро

Евро. ФОТО: VAKS-Stock Agency/ Shutterstock

В пятницу, 19 марта, в нарвский полицейский участок поступило заявление о мошенничестве.

Как передает Идаская префектура, 60-летней женщине поступил звонок от человека, представившегося банковским сотрудником. Он сообщил, что злоумышленники воспользовались банковским счетом ее супруга.

У потерпевшего попросили пароль, чтобы восстановить безопасность банковского счета. Затем со счета супруга исчезло почти 5010 евро.

Точные обстоятельства произошедшего выясняются.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back