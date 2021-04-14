Ср, 14.04.2021
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Moderna понизила эффективность своей вакцины против COVID-19

Вакцина Moderna. ФОТО: CARLOS OSORIO/REUTERS

Американская биотехнологическая компания Moderna понизила эффективность своей вакцины против COVID-19, созданной по технологии мРНК, пишет Deutsche Welle.

Препарат предотвращает заражение в 90 процентах случаев, а тяжелое протекание болезни - в 95 процентах, следует из данных, полученных в ходе третьей фазы клинических испытаний с участием более 30 тысяч человек.

В декабре 2020 года Moderna оценивала эффективность своей вакцины в 94,1 процента.

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