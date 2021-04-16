Ушел из дома и не вернулся: полиция просит помощи в поисках Тоомаса

Тоомас должен был поехать утром 9 апреля на автобусе в Раквере, но неизвестно, поехал ли он туда на самом деле, и близким не удается с ним связаться. Его мобильный телефон выключен. Раньше Тоомас не уходил из дома на такое длительное время. Близкие искали Тоомаса самостоятельно, но безуспешно.