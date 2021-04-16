Ушел из дома и не вернулся: полиция просит помощи в поисках Тоомаса
Полиция просит помощи в поисках 32-летнего Тоомаса, который покинул свой дом в Тапа утром 9 апреля и не вернулся.
Полиция просит помощи в поисках 32-летнего Тоомаса, который покинул свой дом в Тапа утром 9 апреля и не вернулся.
Тоомас должен был поехать утром 9 апреля на автобусе в Раквере, но неизвестно, поехал ли он туда на самом деле, и близким не удается с ним связаться. Его мобильный телефон выключен. Раньше Тоомас не уходил из дома на такое длительное время. Близкие искали Тоомаса самостоятельно, но безуспешно.
Его рост 180 см, среднего телосложения, у него светло-каштановые волосы и голубые глаза. На нем могли быть черная куртка, черные или бежевые джинсы и темно-коричневая обувь.
Полиция просит всех, кто видел Тоомаса в последние дни, позвонить на номер 112.