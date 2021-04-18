Израиль после долгого перерыва начнет принимать иностранных туристов
В Израиле недавно объявили, что в мае откроют страну для вакцинированных иностранных туристов. Об этом сообщаетcя со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения Израиля.
В Израиле недавно объявили, что в мае откроют страну для вакцинированных иностранных туристов. Об этом сообщаетcя со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения Израиля.
Уточняется, что в Израиле готовятся принимать посетителей спустя более года после того, как страна закрыла границы из-за пандемии коронавируса. В министерстве туризма страны заявили, что "ограниченному количеству туристических групп" будет разрешен въезд в страну, начиная с 23 мая.
Согласно постановлению правительства, отдельные посетители будут допущены на более позднем этапе открытия страны.
Также сообщается, что все иностранные туристы должны будут пройти тесты на COVID перед посадкой на самолет в Израиль. Также туристы должны предоставить справку о том, что получили две дозы вакцины от COVID-19.
В последние месяцы Израилю удалось осуществить весьма успешную программу вакцинации. Страна стала мировым лидером по вакцинации от COVID-19: здесь привито уже больше половины населения. Это способствовало тому, чтобы поэтапно открыть большинство секторов экономики. Ранее на этой неделе стало известно, что в Израиле разрешили не носить маски на улицах.
Министр здравоохранения вместе с представителями Министерства туризма в совместном заявлении отметили: "После открытия экономики пора разрешить туризм осторожно и расчетливо".