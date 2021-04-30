Сб, 1.05.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
2

Пятеро детей погибли в крупном ДТП в России
Обновлено

Leinaküünlad. ФОТО: Madis Veltman/Postimees Grupp/Scanpix Baltics

В России пятеро детей погибли и девять ранены в автоаварии с участием автобуса, который перевозил детей из Волгограда в Черкесск.

Столкнулись грузовик и микроавтобус, на котором детская баскетбольная команда ехала из Волгограда в Черкесск. Пятеро детей погибли.

Шестеро детей и один взрослый, пострадавшие в аварии на Ставрополье, будут доставлены на лечение в Центр имени Бурденко и детскую больницу имени Пирогова в Москве, сообщает в субботу Минздрав России.

Отмечается, что такое указание дал глава Минздрава России Михаил Мурашко, их эвакуируют в столицу самолетом МЧС РФ.

Соответствующее решение принято по результатам консультаций, проведенных с участием бригады федеральных специалистов, прибывших в регион. Психолого-психиатрическая помощь будет оказана волгоградскими специалистами при курации главного внештатного специалиста Минздрава, отметили в ведомстве.

Следственные органы возбудили в Ставропольском крае уголовное дело по факту автоаварии с микроавтобусом, который перевозил 18 детей, сообщили "Интерфаксу" в краевой прокуратуре.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back