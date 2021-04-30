Пятеро детей погибли в крупном ДТП в России

Пятеро детей погибли в крупном ДТП в РоссииОбновлено
В России пятеро детей погибли и девять ранены в автоаварии с участием автобуса, который перевозил детей из Волгограда в Черкесск.
В России пятеро детей погибли и девять ранены в автоаварии с участием автобуса, который перевозил детей из Волгограда в Черкесск.
Столкнулись грузовик и микроавтобус, на котором детская баскетбольная команда ехала из Волгограда в Черкесск. Пятеро детей погибли.
Шестеро детей и один взрослый, пострадавшие в аварии на Ставрополье, будут доставлены на лечение в Центр имени Бурденко и детскую больницу имени Пирогова в Москве, сообщает в субботу Минздрав России.
Отмечается, что такое указание дал глава Минздрава России Михаил Мурашко, их эвакуируют в столицу самолетом МЧС РФ.
Соответствующее решение принято по результатам консультаций, проведенных с участием бригады федеральных специалистов, прибывших в регион. Психолого-психиатрическая помощь будет оказана волгоградскими специалистами при курации главного внештатного специалиста Минздрава, отметили в ведомстве.
Следственные органы возбудили в Ставропольском крае уголовное дело по факту автоаварии с микроавтобусом, который перевозил 18 детей, сообщили "Интерфаксу" в краевой прокуратуре.