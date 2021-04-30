Пятеро детей погибли в крупном ДТП в России

Столкнулись грузовик и микроавтобус, на котором детская баскетбольная команда ехала из Волгограда в Черкесск. Пятеро детей погибли.

Шестеро детей и один взрослый, пострадавшие в аварии на Ставрополье, будут доставлены на лечение в Центр имени Бурденко и детскую больницу имени Пирогова в Москве, сообщает в субботу Минздрав России.

Отмечается, что такое указание дал глава Минздрава России Михаил Мурашко, их эвакуируют в столицу самолетом МЧС РФ.

Соответствующее решение принято по результатам консультаций, проведенных с участием бригады федеральных специалистов, прибывших в регион. Психолого-психиатрическая помощь будет оказана волгоградскими специалистами при курации главного внештатного специалиста Минздрава, отметили в ведомстве.