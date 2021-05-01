Кая Каллас: у нас есть выбор - быть с Европой или быть с Россией

«Учитывая наше географическое положение, у нас есть выбор - быть с Европой или быть с Россией. В этот день 17 лет назад мы присоединились к Европейскому Союзу и равны за столом. Эстония больше никогда не останется одна», - написала премьер-министр Каллас в Facebook.