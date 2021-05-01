Кая Каллас: у нас есть выбор - быть с Европой или быть с Россией
В 2004 году, 1 мая Эстония стала страной-членом Европейского Союза. Премьер-министр Кая Каллас по этому поводу решила сделать небольшой пост в соцсети.
В 2004 году, 1 мая Эстония стала страной-членом Европейского Союза. Премьер-министр Кая Каллас по этому поводу решила сделать небольшой пост в соцсети.
«Учитывая наше географическое положение, у нас есть выбор - быть с Европой или быть с Россией. В этот день 17 лет назад мы присоединились к Европейскому Союзу и равны за столом. Эстония больше никогда не останется одна», - написала премьер-министр Каллас в Facebook.
Некоторые пользователи поддержали ее, некоторые высказали недовольство обострением отношений между Эстонией и РФ, кто-то высказался, что Эстония могла бы занимать такую же нейтральную позицию, как Финляндия, а кто-то сказал, что скучает по эстонским кронам.